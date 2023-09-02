Bilecik'te Alev Alan Otomobil İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Bilecik Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve çevreye zarar vermeden söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.