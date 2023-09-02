Bilecik'te Alev Alan Otomobil İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Bilecik Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve çevreye zarar vermeden söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'te alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Bilecik Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinin yakınlarındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 11 AAY 987 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücü otomobilini park edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek çevreye zarar vermeden söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken yanma sebebi araştırılıyor. - BİLECİK