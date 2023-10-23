Bilecik'te 142 Yıldır Çömlekçilik Sanatı Kadınlar Tarafından Yaşatılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde 142 yıldır devam eden çömlekçilik sanatında her çömleğe kadın eli değiyor. Köyde çömlek ustalarının en büyük yardımcısı olan kadın çömlekçiler, çömlek yapımı, sırlama, pişirme ve paketleme işlerini özveriyle gerçekleştiriyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 142 yıldır çömlekçilik sanatının yaşatıldığı köyde yapılan her çömleğe kadın eli değiyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde iki asra yaklaşan çömlekçilik sanatı hala yaşatılıyor. Köyde çömlek ustalarının yaptığı her çömleğe kadın eli değiyor. Köyde çömlek ustalarının en büyük yardımcısı olan kadın çömlekçiler çömlek yapımı, sırlama, pişirme ve paketleme işlerini özveriyle yapıyor.

"Atölyelerimiz de çalışan bayanlar evlerine ve ailelerine katkı sağlıyorlar"

Kınık köyünde 50 yıllık çömlek ustası Selami Baydemir, atölyelerinde en büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu söyleyerek, "Hepimiz burada çoluk çocuk için, ekmek parası için mücadele ediyoruz. Alın teriyle çoluk çocuğun rızkı için çalışıyoruz. Atölyelerimiz de çalışan bayanlar evlerine ve ailelerine katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Kınık köyündeki eşinin çömlek atölyesinde çalıştığını belirten Fevziye Kubat, köylerindeki gençlerin büyükşehirlere göç ettiğini belirterek, "El birliği ile kadınlarla birlikte çalışıyoruz" ifadesinde bulundu. - BİLECİK