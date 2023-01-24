Bilecik Söğüt'te bulunan altın madeni değeri ne kadar, kaç kilo altın bulundu?

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında kaç kilo altın bulundu? Altın madeni değeri ne kadar merak ediliyor.

Bilecik Söğüt'te bulunan altın madeni değeri ne kadar? Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında kaç kilo altın bulundu?Altın madeni değeri ne kadar merak ediliyor. İşte detaylar...

BİLECİK SÖĞÜT'TE ALTIN MADENİ DEĞERİ NE KADAR?

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağının 2020 yılında tespit edilmesinin ardından maden işleme aşamasına gelindi. Cuma günü açılacak altın işleme tesisinde ilk külçenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dökülmesi bekleniyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Altın işleme tesisinin açılışı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeyi ziyaret edeceği cuma gününe çevrilirken, madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri de açılış için gün sayıyor.

"TEMENNİMİZ ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK BİR KATKIDA BULUNMASI"

Sırhoca köyü Muhtarı Erhan Kuyucu, Cumhurbaşkanı'nın gelmesinin köylüyü çok memnun edeceğini belirterek, "Bölgedeki köylerimizde sevinç var. 6-7 yıldır devam eden bir süreç. Açılması temennisiyle bekliyorduk, gençlerimize iş istihdamı sağlaması için. İnşallah gençlerimizden torunlarımıza kadar devam eder bu süreç. Mutluyuz bundan dolayı. Gençlerimiz çalışmaya başladı, alınmaya devam ediyor. Madenin işletmeye başlamasından çok memnun oluyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı söyleniyor. Temennimiz ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunması" diye konuştu.

"KÖYÜMÜZ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Mali Müşavir Faruk Altuntaş ise sabırsızlıkla maden şirketinin açılışını beklediklerini kaydederek şunları söyledi; "Çok heyecanlıyız. Altın madeni ilçemizin nüfusuna büyük katkı sağlayacak, göç alacağız. 15 bin nüfuslu ilçemiz, birkaç yıl içerisinde 50 binlere dayanabilir diye düşünüyorum. Sırhoca köyü ilçeye 2 kilometre mesafede. Köyde, ilçeye yakınlıktan dolayı yaşam fazla yok. Köyümüz bir cazibe merkezi haline gelecek. Nüfustan kaynaklı artıştan dolayı köyümüzde kentleşmeye yönelik projeler geliştirilip, köyümüz canlandırılabilir diye düşünüyorum."