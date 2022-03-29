Bilecik Ramazan imsakiyesi! Bilecik iftar saati ne zaman? Bilecik imsak saati ne zaman? Bilecik Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!
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11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş ve heyecan sarmış durumda. Tutulacak olan oruçlar ile sabrı ve nimetin kıymetini idrak etmeye çalışacağız. Vatandaşlar da saatlerce tutulan orucun hediyesi olan iftar saatini merak etmekte. Peki Bilecik iftar ve imsak saatleri saat kaçta?
BİLECİK (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Bilecik'tir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Bilecik iftar saati kaçta? Bilecik imsak saati ne zaman?
BİLECİK RAMAZAN İMSAKİYESİ
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