Bilecik milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti Bilecik milletvekilleri kim? 2023 Bilecik seçim sonuçları

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bilecik milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti Bilecik milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bilecik milletvekilleri kim?