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Bilecik milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti Bilecik milletvekilleri kim? 2023 Bilecik seçim sonuçları

Bilecik milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti Bilecik milletvekilleri kim? 2023 Bilecik seçim sonuçları

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bilecik milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti Bilecik milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bilecik milletvekilleri kim?

Bilecik milletvekili sayısı kaç? Bilecik milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bilecik milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

HALİL ELDEMİR

YAŞAR TÜZÜN

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Bilecik Gündem Politika Haberler

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