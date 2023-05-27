Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, il genelinde yapılan araştırmalara göre 300'ün üzerinde koruma altına alınması gereken yöresel tatları bulunduğunu söyleyerek, ' Bilecik'in gastronomi değerleri koruma altına alınmalı' dedi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, il genelinde yapılan araştırmalara göre 300'ün üzerinde koruma altına alınması gereken yöresel tatları bulunduğunu söyleyerek, " Bilecik'in gastronomi değerleri koruma altına alınmalı" dedi.

İl Müdürü Bircan, 300'ün üzerinde koruma altına alınması gereken yöresel tatları bulunduğunu ve bu denli zengin lezzet kültürüne sahip Bilecik'te gastronomi değerlerinin koruma altına alınarak yaşatılması ve nesilden nesile aktarılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bircan, " Bu doğrultuda el birlik yerel yönetim unsurlarının, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, kalkınma ajanslarımızın, üniversitelerimizin; bilimsel, akademik ve tarihsel araştırmalarının yapılmasının yanı sıra halk bilimi uzmanlarının yapmış olacağı araştırmalar neticesinde 'Bilecik Yemek Kültürü' arşivi ve belleğinin oluşturulması, 'Yemek Tarifleri Kitabı' ve dijital platformlarda tanınırlığının sağlanması önem arz etmektedir. İlimizde hizmet veren otel, restoran, lokantalarımızda da bu lezzetleri tadımlayabileceğimiz menüleri hayata geçirmeliyiz. Bu anlamda tüm yetkililerimizin desteğini talep ediyoruz" dedi. - BİLECİK