Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü: Türk mutfağı dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türk mutfağının dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik'in Manav, Yörük, Macır, Çerkez gibi kültürlerin sentezlendiği bir şehir olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda zengin bir yemek ve gastronomi çeşitliliğine sahiptir. İlimizde her ilçemizin ayrı tatları ön plana çıkmaktadır" dedi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda dünya gastronomisinde Türk mutfağının asırlık tariflerle, zengin kültür senteziyle, geçmişten günümüze ulaşan yemek kültürü ile önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bircan, "Bulunduğu konum itibarıyla kozmopolit yapısı, çeşitli iklim kuşaklarına sahip olması, önemli tarım ürünlerinin, deniz canlılarının, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların yetiştirildiği özel ve zengin bir coğrafyada bulunmanın fırsatlarını gastronomisine de yansıtmıştır. Ayrıca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde tarih sayfalarında Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yolu olarak bilinen tarihi İpek Yolu'nun güzergahında bulunması bu değerli mutfak kültürünün zenginleşmesine imkan sağlamıştır" dedi.

"81 ilimizde ülkemizin dört bir yanında binlerce çeşit yöresel yemek kültürümüz ve tatlarımız görücüye çıkıyor"

Bircan, "Böylesine önemli ve zengin Türk mutfağının dünyaya tanıtılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız yönetiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri ülkemizde 'Türk Mutfağı Haftası' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Kültürümüzün bir parçası olan lezzetlerimizin, zengin mutfağımızın tanıtılması ve dünyaya duyurulması noktasında çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu haftada 81 ilimizde ülkemizin dört bir yanında binlerce çeşit yöresel yemek kültürümüz ve tatlarımız görücüye çıkıyor. Tatlısından tuzlusuna, çorbasından unlu mamullere, etli yemeklerinden salatasına kadar birçok çeşit ürün ulusal ve uluslararası platformda hem tanıtılacak hem de tadımlama fırsatı sunulacak" dedi.

"Söğüt'te 700 yıllık şifalı Yörük pilavı var"

Bilecik'in Manav, Yörük, Macır, Çerkez gibi kültürlerin sentezlendiği bir şehir olduğunu ifade eden Bircan, "Yenipazar ilçesinde; dağ eriği ekşili erişte, keşli erişte, süzme yoğurtlu erişte, Bozüyük ilçesinde; çömlekte alabalık, mercimekli mantı, Yörük bohçası, ekşili çorba, erik aşı, Söğüt ilçesinde; 700 yıllık şifalı Yörük pilavı, Pazaryeri ilçesinde; coğrafi işaretli ürünlerimizden pazaryeri helvası, boza, tahinli dondurma, oğlak kapama, Osmaneli ilçesinde; Lefke ayva kebabı, samsa tatlısı, nohutlu mantı, haşhaşlı cevizli lokum, yaprak sarması, ceviz ezmesi, ayva tatlısı, ayva lokumu, erişte, kireçte kabak tatlısı, balaban köftesi, İnhisar ilçesinde; düğün keşkeği, yaprak sarma, sini mantı, gözleme, nişasta helvası, nar pekmezi, nar şerbeti, nar lokumu, ciğer çorbası, Gölpazarı ilçesinde; ısırgan otlu tarhana çorbası, nohutlu tepsi mantısı, uhut tatlısı, cevizli baklava, cevizli bükme lokum, haşhaşlı cevizli gözleme, ıspanaklı borani, ekşili çorba, kapama, köy ekmeği, Bilecik ilinde; fırın kebabı, bıldırcın kebabı, güveçte kuru fasulye, meşhur Ayşe kadın fasulye, ovmaç çorbası, soğanlı börek, kömme, köpük helvası, Osmanlı şerbeti, domdom helvası, linga tatlısı, çukurören biberinden yoğurtlu atom gibi lezzetler ön plana çıkmaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile dünyaca ünlü Türk mutfağımızın ön plana çıktığı Mutfak Haftası'nın ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, tüm paydaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK