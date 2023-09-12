Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kadınlara KADES Uygulamasını Anlattı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kadınlara Kadın Destek Uygulaması 'KADES' uygulamasını anlattı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca kadınlara, Kadın Destek Uygulaması "KADES" uygulaması anlatıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri, hangi yolları izleyebilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak yapıldığı kaydedildi.

Söğüt Küre köyünde yol kontrol noktasında bin 175 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" mottosu ile bilgilendirme ve broşür dağıtıldığı belirtilen açıklamada, 790 Kadına da "KADES" uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, uygulamanın 450 kişinin telefonuna yüklendiği bildirildi.