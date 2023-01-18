Bilecik, Erzincan, Manisa, Isparta bedelli askerlik yerleri neresi?
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Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Peki Bilecik, Erzincan, Manisa, Isparta bedelli askerlik yerleri neresi? İşte bedelli askerlik hakkında detaylar...
Manisa, Isparta, Erzincan, Bilecik bedelli askerlik yerleri neresi? Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Peki Bilecik, Erzincan, Manisa, Isparta, Bilecik bedelli askerlik yerleri neresi? İşte bedelli askerlik hakkında detaylar haberimizde...
Bedelli askerlik görev yerleri çoğunlukla aşağıda verilen iller ve birliklerde yapılmaktadır. Askerlik yapacağınız kışla hakkında daha doğru bilgi edinmek için E Devlet üzerinden bedelli askerlik görevinizi yapacağınız il ve birlik adını kontrol etmelisiniz.
TOKAT
48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı
AMASYA
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
ERZİNCAN
59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı
BURDUR
58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı
SİVAS
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
MANİSA
1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
ANTALYA
3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
ÇANAKKALE (EZİNE)
3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
ÇANAKKALE
116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
AYDIN
1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
BİLECİK
9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
İZMİR (SEFERİHİSAR)
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı
İZMİR (BORNOVA)
10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
AMASYA
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
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Birinci grupta kimlerin ikinci ve üçüncü grupta kimlerin askere alınacağı tamamen sistemsel olarak belirlenmektedir. Bir celp dönemi için toplam alınacak askerlerin %90'ı birinci grupta %10'u ise ikinci ve üçüncü grupta askere alınmaktadır.
Sınıflandırma işlemleri, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülerin bilgileri ve Asker alma Genel Müdürlüğünce belirlenen seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar üzerinden icra edilir.
Mili Savunma Bakanlığı tarafından Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
Bedelli Askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.
Geçen yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.