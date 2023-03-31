AFAD ve Kandilli verilerine göre Bilecik deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Bilecik deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bilecik depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Bilecik deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bilecik deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bilecik deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bilecik depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BİLECİK DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bilecik 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BİLECİK SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL