Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlandığı yeni yerleşim alanlarında üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Özgen Sitesi'nde kilit parke çalışması yapılırken, Hürriyet Mahallesi'nde Tutku Kent Sitesi çevresinde kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, görüntü kirliliği oluşturan alanlarda düzenleme ve yenileme çalışmaları da yapılmaktadır.

Bilecik Belediyesi, yeni yerleşim alanlarında yeni yollar açıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda üstyapı çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında yeni açılan yerleşim alanlarında yeni yollar açıyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Özgen Sitesi'ndeki yollarda kilit parke çalışması yapan ekipler; Hürriyet Mahallesinde ise Tutku Kent Sitesi çevresindeki yeni yerleşim alanlarında kaldırım çalışması yürüttü. Ekipler çalışmaları kapsamında, görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme ve yenileme çalışmaları yapıyor.