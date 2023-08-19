Bilecik Belediyesi Yeni Yerleşim Alanlarına Yeni Yollar Açıyor

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla yeni yerleşim alanlarına yeni yollar açılıyor.

Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda üst yapı çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yerleşim alanlarında yeni yollar açıyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Özgen Sitesi'ndeki yollarda kilit parke çalışması gerçekleştiren ekipler diğer yandan Hürriyet Mahallesinde ise Tutku Kent Sitesi çevresindeki yeni yerleşim alanlarında kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler çalışmaları çerçevesinde ayrıca görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerine getiriyor. - BİLECİK