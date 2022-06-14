Rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi. Gelişme sonrası Bilecik Belediye Başkanı kim? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin neden ihraç edildi, merak edildi.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Başkan Şahin'in danışmanı olan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği tespit edilmişti. Yapılan tespit sonucu 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen başarılı operasyon ile yakalanan Erdağı, mahkemeye sevk edilip tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

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