Bilecik bayram namazı saat kaçta? 2022 Bilecik'te Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BİLECİK (Haberler.com) - On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesiyle beraber, bayramın ilk günü müslümanlar bayram namazını cemaat ile kılıyor. Bilecik bayram namazı saat kaçta ve Bilecik'te bayram namazı saat kaçta kılınacak soruları gündeme geliyor. Bilecik ilinde bayram namazının ne zaman kılınacağı ve Bilecik'te bayram namazının saat kaçta olacağı araştırılıyor. Bilecik bayram namazı saat kaçta? Bilecik'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? Detaylar haberimizdedir..

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bu sene Bilecik'te bayram namazı saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Bilecik bayram namaz saati 06:31 de kılınacaktır.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yılda iki defa kılınan bayram namazı öncesi din görevlileri namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet edilirken , hangi bayramın namazı olduğu belirtilir.

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

Haberler.com - Gündem