Bıldırcın dolması tarifi! Masterchef Bıldırcın dolması nedir, nasıl yapılır? Bıldırcındolması için gerekli malzemeler! Bıldırdolması hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Bıldırcın dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Bıldırcın dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Bıldırcın dolması yemek tarifi! Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Bıldırcın dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bıldırcın dolması tarifi oldu. Peki en güzel Bıldırcın dolması yemek tarifi nasıldır? Bıldırcın dolması yemeği nasıl yapılır? Bıldırcın dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Bıldırcın dolması için gerekenler neler?

BILDIRCIN DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

8 adet bıldırcın,

1 su bardağı iri pilavlık bulgur ,

1 adet kuru soğan,

3 adet domates,

3 adet yeşil biber

250 gr. tereyağı,

2 yemek kaşığı salça,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 kahve fincanızeytinyağı ve

yeteri kadar su.

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR? BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ

Bıldırcınlar temizlenip, ocakta ütülür ve bir tencerede haşlanır. Soğan ve bir adet biber ince kıyılır. Tavada tereyağında soğan, biber, bir kaşık salça ve bulgur kavrulur. Hazırlanan iç, küçük bir tencerede pişirilir. Pişirilen bu için bir kısmı bıldırcınların içine doldurulur. Zeytinyağı ile 1 kaşık salça karıştırılarak haşlanmış ve doldurulmuş bıldırcınlara sürülür. Bir tepsiye yerleştirilir. Aralarına domates, biber konur ve fırına sürülür. Ayrı pişirilmiş iç malzemeden tepsinin ortasına konarak servis yapılır.

BILDIRCIN DOLMASI HANGİ YÖREYE AİT?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Bıldırcın dolması ülkemizde Karaman ili ve yöresine ait bir yemektir.