Bıldır ne demek? TDK'ya göre Bıldır nedir, ne anlama geliyor? Bıldır nedir?

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BILDIR NE DEMEK?

Bıldır kelimesi TDK'ya göre "Geçen yıl, bir yıl önce" anlamına gelmektedir.

TDK Bıldır anlamı : Geçen yıl, bir yıl önce

Örnek cümle:

"Bıldırdan beri tembel, ağır gölgelerin sessizce dolaştığı yolları aceleci şekiller doldurmuş." - Refik Halit Karay

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