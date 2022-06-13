Bıldır ne demek? TDK'ya göre Bıldır nedir, ne anlama geliyor? Bıldır nedir? - Haberler

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Bıldır ne demek? TDK'ya göre Bıldır nedir, ne anlama geliyor? Bıldır nedir?

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Bıldır ne demek? TDK'ya göre Bıldır nedir, ne anlama geliyor? Bıldır nedir?

Twitter trend listesinde yer alan Bıldır kelimesini gören vatandaşlar, Bıldır ne demek? TDK'ya göre Bıldır nedir, ne anlama geliyor? Bıldır nedir? araştırması yapıyor. Peki, TDK'ya göre Bıldır kelimesi ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Bıldır anlamı ne demek merak ediliyor. TDK'ya göre Bıldır anlamı nedir? Sözlükte Bıldır kelimesi geçiyor mu? Bıldır ne demek? TDK'ya göre Bıldır nedir, ne anlama geliyor? Bıldır nedir? Ayrıntılar sizlerle...

BILDIR NE DEMEK?

Bıldır kelimesi TDK'ya göre "Geçen yıl, bir yıl önce" anlamına gelmektedir.

Bıldır ne demek? TDK'ya göre Bıldır nedir, ne anlama geliyor? Bıldır nedir?

TDK Bıldır anlamı : Geçen yıl, bir yıl önce

Örnek cümle:

  • "Bıldırdan beri tembel, ağır gölgelerin sessizce dolaştığı yolları aceleci şekiller doldurmuş." - Refik Halit Karay
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