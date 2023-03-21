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Bilbao - Murcia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilbao - Murcia maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Bilbao - Murcia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilbao - Murcia maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bilbao - Murcia oldu. Peki, Bilbao - Murcia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Bilbao - Murcia maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Bilbao - Murcia maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

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21 Mart 2023 bugün THY Euroleague ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Bilbao - Murciabasket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilbao - Murcia maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Bilbao - Murcia FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı 21 Mart 2023 Salı yani bu akşam saat 22:30 'da başlayacak.

Bilbao - Murcia maçını Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Barakaldo'da, Bizkaia Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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