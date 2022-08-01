Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözleri! 'Olmuyor' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Olmuyor şarkısının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

BİLAL SONSES - OLMUYOR ŞARKI SÖZLERİ

Kandım, inandım ben her bir yalana

Kaç oldu yandım, bir daha yanamam

Aldı her şeyi, göz dikti son bir kalana

Gururum hep üstte, bir daha seni aramam

***

Koy yerime birini kapansın acıların

Son kelimem, hayat bize hiç acımadı

Sor beni de, silemezsin gülüm yazılanı

Zor yeniden, sevemem ki seni acım ağır

***

Olmuyor, denedim olmuyor

Kederi hayli ağır ve beni zorluyor

Kabusu kolluyor, bulamadım doğru yol

Gitti, kimse halimi sormuyor