Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözleri! 'Olmuyor' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Bilal Sonses'in yeni şarkısı Olmuyor, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözleri nelerdir? Olmuyor sözleri nedir? İşte detaylar...
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Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Olmuyor şarkısının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
BİLAL SONSES - OLMUYOR ŞARKI SÖZLERİ
Kandım, inandım ben her bir yalana
Kaç oldu yandım, bir daha yanamam
Aldı her şeyi, göz dikti son bir kalana
Gururum hep üstte, bir daha seni aramam
***
Koy yerime birini kapansın acıların
Son kelimem, hayat bize hiç acımadı
Sor beni de, silemezsin gülüm yazılanı
Zor yeniden, sevemem ki seni acım ağır
***
Olmuyor, denedim olmuyor
Kederi hayli ağır ve beni zorluyor
Kabusu kolluyor, bulamadım doğru yol
Gitti, kimse halimi sormuyor