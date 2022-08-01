Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözleri! 'Olmuyor' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözleri! 'Olmuyor' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözleri! 'Olmuyor' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Olmuyor, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözleri nelerdir? Olmuyor sözleri nedir? İşte detaylar...

 - Güncelleme:

Bilal Sonses - Olmuyor şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Olmuyor şarkısının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

BİLAL SONSES - OLMUYOR ŞARKI SÖZLERİ

Kandım, inandım ben her bir yalana

Kaç oldu yandım, bir daha yanamam

Aldı her şeyi, göz dikti son bir kalana

Gururum hep üstte, bir daha seni aramam

***

Koy yerime birini kapansın acıların

Son kelimem, hayat bize hiç acımadı

Sor beni de, silemezsin gülüm yazılanı

Zor yeniden, sevemem ki seni acım ağır

***

Olmuyor, denedim olmuyor

Kederi hayli ağır ve beni zorluyor

Kabusu kolluyor, bulamadım doğru yol

Gitti, kimse halimi sormuyor

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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