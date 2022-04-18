Bilal Sonses - Dön Diyemem sözleri! 'Dön Diyemem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Bilal Sonses - Dön Diyemem sözleri! 'Dön Diyemem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Bilal Sonses - Dön Diyemem sözleri! 'Dön Diyemem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Dön Diyemem Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Dön Diyemem şarkı sözleri nelerdir? Dön Diyemem sözleri haberimizde...

Bilal Sonses - Dön Diyemem şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Bilal Sonses'e ait, müzik ise Chait Berkay'a aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

BİLAL SONSES - DÖN DİYEMEM ŞARKI SÖZLERİ

Kendimi kaybettim, günbegün sabrettim

Kalbim hapsettim, söküp de atamam

Gelirsin zannetim, sevmedin farzet ki

Henüz yeni farkettim, sensiz yatamam

***

Dön diyemem, susarım sen anlarsın

Gel diyemem, ağlarım da ağlarsın

Sev diyemem, kalbimde ruhumda

Gönlümde, umudumda gel bir tek sen varsın gel..

Bilal Sonses - Dön Diyemem sözleri! 'Dön Diyemem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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