Bilal Sonses - Dön Diyemem sözleri! 'Dön Diyemem' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bilal Sonses'in yeni şarkısı Dön Diyemem Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Dön Diyemem şarkı sözleri nelerdir? Dön Diyemem sözleri haberimizde...
Bilal Sonses - Dön Diyemem şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Bilal Sonses'e ait, müzik ise Chait Berkay'a aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
BİLAL SONSES - DÖN DİYEMEM ŞARKI SÖZLERİ
Kendimi kaybettim, günbegün sabrettim
Kalbim hapsettim, söküp de atamam
Gelirsin zannetim, sevmedin farzet ki
Henüz yeni farkettim, sensiz yatamam
***
Dön diyemem, susarım sen anlarsın
Gel diyemem, ağlarım da ağlarsın
Sev diyemem, kalbimde ruhumda
Gönlümde, umudumda gel bir tek sen varsın gel..