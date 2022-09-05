Bilal Sonses - Başa Sar sözleri! 'Başa Sar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bilal Sonses'in yeni şarkısı Başa Sar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 700 bin izlenme ve 20 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Başa Sar sözleri nelerdir? Başa Sar şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Bilal Sonses - Başa Sar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tefo'ya aittir.
BİLAL SONSES - BAŞA SAR ŞARKI SÖZLERİ
Döndü devran gördüm
Kaçtım kendime güldüm
Kalktım yerden birgün
Hayallerin peşinden koşarken
***
Bir sevda gördüm
Ama böylede geçmedi ömrüm
Var git hayalleride gömdüm
Gönlüm geri gelmez yemin ettim ben
***
Öyle olmuyo lafla
Haydi bir daha yokla
Beni ararsın anca rüyanda
***
Sar başa sar bu hikaye bi filmse başrolünde bendim
Yolum diken manzarası bana talip
Gönlümdeki sendin
***
Gündüzler gece oldu, ben dert diye ismini seçer oldum
Çok çektin bilirim ha gayret, zor günler yine geçer oğlum
Hani derdin neşem oldun, ben öyle yanından geçer oldum
Direnmedim ben hiç birine, elimi bıraktın ecel oldun