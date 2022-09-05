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Bilal Sonses - Başa Sar sözleri! 'Başa Sar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Bilal Sonses - Başa Sar sözleri! 'Başa Sar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Başa Sar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 700 bin izlenme ve 20 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Başa Sar sözleri nelerdir? Başa Sar şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Bilal Sonses - Başa Sar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tefo'ya aittir.

BİLAL SONSES - BAŞA SAR ŞARKI SÖZLERİ

Döndü devran gördüm

Kaçtım kendime güldüm

Kalktım yerden birgün

Hayallerin peşinden koşarken

***

Bir sevda gördüm

Ama böylede geçmedi ömrüm

Var git hayalleride gömdüm

Gönlüm geri gelmez yemin ettim ben

***

Öyle olmuyo lafla

Haydi bir daha yokla

Beni ararsın anca rüyanda

***

Sar başa sar bu hikaye bi filmse başrolünde bendim

Yolum diken manzarası bana talip

Gönlümdeki sendin

***

Gündüzler gece oldu, ben dert diye ismini seçer oldum

Çok çektin bilirim ha gayret, zor günler yine geçer oğlum

Hani derdin neşem oldun, ben öyle yanından geçer oldum

Direnmedim ben hiç birine, elimi bıraktın ecel oldun

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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