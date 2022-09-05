Bilal Sonses - Başa Sar sözleri! 'Başa Sar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Başa Sar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 700 bin izlenme ve 20 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Başa Sar sözleri nelerdir? Başa Sar şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...