YouTube'da en çok izlenen kanallardan bir tanesi olan Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı, eşi Esin Çepni'den geçtiğimiz haziran ayında boşanma kararı almıştı. Bilal Hancı ve Esin Çepni, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım sonrası Bilal Hancı ve Esin Çepni barıştı mı? Bilal Hancı evleniyor mu? Bilal Hancı ve Esin Çepni yeniden mi evleniyor? Soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan YouTuber Bilal Hancı ve fenomen Esin Çepni, haziran ayında boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmışlardı. İkili aradan geçen birkaç ay sonra hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. Bilal Hancı ve Esin Çepni'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşım sonrası Bilal Hancı ve Esin Çepni yeniden mi evleniyor? Sorusu merak edildi. Peki ya Bilal Hancı ve Esin Çepni barıştı mı? Bilal Hancı evleniyor mu? İşte detaylar…

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ BARIŞTI MI?

Haziran ayında boşanma kararı alan Bilal Hancı ve Esin Çepni sosyal medya hesaplarından yaptıkları yeni paylaşım ile takipçilerini sevindirdi. Bilal Hancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Esin Çepni ile barıştığını açıkladı. Hancı, "Bildiğiniz üzere Esin ile daha önce ayrılmaya karar vermiştik ve bundan 2 ay önce size ayrılığımızı bildirmiştik. Şimdi Esin ile ben iki medeni insan gibi tekrardan bir araya gelerek evliliğimizi kurtarmaya karar verdik. Neden diye soracak olursanız ben Esin'i çok seviyorum. Onun da beni sevdiğine inanıyorum ve evliliğe bir şans daha vermemize düşünüyorum. Ben hayatta her şeye ikinci bir şansa değdiğini düşünürüm. Ve yüzüğümü de taktım, özlemiştim. Esin ile ikinci bir şans vermeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

BİLAL HANCI EVLENİYOR MU?

YouTube içerik üreticisi Bilal Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz haziran ayında boşanma kararı aldığı eşi Esin Çepni ile barıştığını duyurdu. Hancı, yüzüğünü tekrar takmaya başladığını söyleyerek özlediğini dile getirdi.

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ YENİDEN Mİ EVLENİYOR?

Bilal Hancı'nın instagram hesabına attığı videolu paylaşım sonrası Esin Çepni de kendi hesabından paylaşım yaparak barışma kararı aldıklarını duyurdu. Çepni, "Ben kendi hikayeme bir şans daha vermek istiyorum. Bilal Hancı seni mutlu görmek harika bunun sebebi olduğumu bilmek paha biçilemez. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni seviyorum kocam" dedi.