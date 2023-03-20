Bilal Hancı & Nigar Muharrem - Güç Bela şarkı sözleri! 'Güç Bela' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Bilal Hancı ve Nigar Muharrem'in yeni şarkısı Güç Bela, Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri ve detayları merak edildi. Şarkı 470 bin izlenme ve 12 bin beğeni aldı. Peki, Bilal Hancı & Nigar Muharrem - Güç Bela şarkı sözleri nelerdir? Güç Bela sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Bilal Hancı & Nigar Muharrem - Güç Bela şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz, Kubilay Karadeniz, Olcay Testici'ce aittir. Sözler sizlerle...
GÜÇ BELA ŞARKI SÖZLERİ
Kalamam buralarda bi gün dayanamam
Küle döndüm daha da yananam
Gideceksen sebep de arama
Tuz olursun anca yarama
***
Bu günün yarınım bak umudumsun
Kim bulmuş geldiğinde umduğunu
Kalemden döktüm kağıda duyduğumu
Ben bilirim hasretinde ne olduğunu
***
Güneşim doğdu tersinden
Kışa döndü o tüm mevsimler
Ay tutuldu o derdimden
Bi sen anlamadın halimden
***
Gelme canım ben düştüm
Kalktım toparlandım güç bela
Ama küstüm beni niye üzdün
Dönüşün yok bana bu defa