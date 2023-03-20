Bilal Hancı & Nigar Muharrem - Güç Bela şarkı sözleri! 'Güç Bela' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Bilal Hancı ve Nigar Muharrem'in yeni şarkısı Güç Bela, Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri ve detayları merak edildi. Şarkı 470 bin izlenme ve 12 bin beğeni aldı. Peki, Bilal Hancı & Nigar Muharrem - Güç Bela şarkı sözleri nelerdir? Güç Bela sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Bilal Hancı & Nigar Muharrem - Güç Bela şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz, Kubilay Karadeniz, Olcay Testici'ce aittir. Sözler sizlerle...

GÜÇ BELA ŞARKI SÖZLERİ

Kalamam buralarda bi gün dayanamam

Küle döndüm daha da yananam

Gideceksen sebep de arama

Tuz olursun anca yarama

***

Bu günün yarınım bak umudumsun

Kim bulmuş geldiğinde umduğunu

Kalemden döktüm kağıda duyduğumu

Ben bilirim hasretinde ne olduğunu

***

Güneşim doğdu tersinden

Kışa döndü o tüm mevsimler

Ay tutuldu o derdimden

Bi sen anlamadın halimden

***

Gelme canım ben düştüm

Kalktım toparlandım güç bela

Ama küstüm beni niye üzdün

Dönüşün yok bana bu defa