Bilal Hancı ile Esin Çepni çifti 2 yıl önce evlenmişti. Esin Çepni, Bilal Hancı'nın aldatma videosunu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla beraber çiftin özel hayatı gündemden düşmüyor. Bilal Hancı ile Esin Çepni barıştı mı ve Bilal Hancı ve Esin Çepni ne zaman boşandı soruları gündeme geliyor. Peki, Bilal Hancı ile Esin Çepni barıştı mı? Bilal Hancı ve Esin Çepni ne zaman boşandı?

Bilal Hancı ile Esin Çepni barıştı mı ve Bilal Hancı ve Esin Çepni ne zaman boşandı sorularına yanıt aranıyor. Dün fenomen eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni, bugün konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Bilal Hancı ile Esin Çepni barıştı mı? Bilal Hancı ve Esin Çepni ne zaman boşandı? Detaylar haberimizdedir…

BİLAL HANCI İLE ESİN ÇEPNİ BARIŞTI MI?

İhanet görüntülerinin ardından 2. Sayfa sunucularına mesaj gönderen Bilal Hancı şu ifadeleri kullandı: "2 gündür böyle bir olayla eşim Esin ve sizleri meşgul ettiğim için çok üzgünüm. Yaklaşık 3 yıldır Esin'le birlikteliğimiz vardı bunun 1 yılı sevgili 2 yılı da evlilikle geçti. Geçen sene de bir sürece girmiştik ancak sevgi bağımız olduğunu düşünerek tekrar bir araya geldik. Barıştıktan sonra 14 aydır kesintisiz sorun yaşamadan bugünlere kadar geldik. Bir süredir boşanma sürecindeydik. 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararımızı verdi."

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ NE ZAMAN BOŞANDI?

"Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Gerek Esin'e gerek ailesine gerekse sizlerin karşısına böyle çirkin bir görüntüyle çıkmak istemezdim. 3 yıldır hayatıma çok dikkat ettim ve eşime en ufak bir dedikodu dahi duyurmadan bir evlilik yürüttüm. Boşanma sebebimizi hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı bu yüzden ayrıldık. Esin de kararıma saygı duydu. Öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem, arkadaşlarımdan ve Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım."

EŞİNE ÇİÇEK YOLLAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Bilal Hancı bir de eşine canlı yayında çiçek gönderdi. Hancı, çiçekteki notta da "Sevgili Esin, öncelikle sana, ailene ve sevenlerine böyle bir durum yaşattığım için çok üzgün ve pişmanım. Keşke yaşanmasaydı çok özür dilerim" dedi.

BİLAL HANCI İLE ESİN ÇEPNİ OLAYI NEDİR?

2021 yılınd a nikah masasına oturduğu Bilal Hancı ile nikah masasına oturan Esin Çepni, dün sabah Instagram hesabından eşinin kendisini aldattığı görüntüleri ifşa etti. Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü görüntüleri yayınlayan Çepni şu ifadeleri kullandı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."