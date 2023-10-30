Bilal Hancı eşi Esin Çepni'yi aldattı mı, kiminle aldattı? BİLAL HANCI ALDATMA VİDEOSU İZLE!

Bilal Hancı hakkında çıkan aldatma iddiaları ve bu iddiaları doğrulayan görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenomen Esin Çepni İnstagram hesabından Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı anları yayınladı. Bilal Hancı'nın kiminle aldattığı ise merak konusu oldu. Peki, Bilal Hancı eşini aldattı mı, kiminle aldattı? Detaylar haberimizde...

BİLAL HANCI EŞİNİ ALDATTI MI?

2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı'nın ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi: Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

BİLAL HANCI KİMİNLE ALDATTI?

Eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla öpüştüğü görüntüleri ifşa ettikten sonra gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilal Hancı ise eşinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.