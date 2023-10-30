Son dönemlerde adı sıkça duyulan ünlü iş adamı Bilal Hancı'nın boşanma iddiaları gündemde yer alıyor. Hancı hakkında çıkan boşanma iddiaları sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer buldu. Peki, Bilal Hancı boşandı mı? Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı? İşte detaylar...

Bilal Hancı boşandı mı? Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı?

Ünlü YouTuber Bilal Hancı eşi Esin Çepni'yi aldattığı haberler gündemde yer aldı. Bilal Hancı ve Esin Çepni boşandı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında ünlü çiftin ilişki durumu sorgulatılıyor. Peki, Bilal Hancı boşandı mı? Bilal Hancı ve Esin Çepni ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

BİLAL HANCI BOŞANDI MI?

2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı'nın ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi: Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ AYRILDI MI?

Eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla öpüştüğü görüntüleri ifşa ettikten sonra gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilal Hancı ise eşinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.