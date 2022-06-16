Bilal Hancı boşandı mı? Bilal Hancı eşi kim? (BİLAL HANCI / ESİN ÇEPNİ)

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanma kararı aldı. Peki, Bilal Hancı boşandı mı? Bilal Hancı eşi kim?

BİLAL HANCI BOŞANDI MI?

Bilal Hancı, dün sosyal medya hesabı Instagram'da açıklama yaptı. Haberlerin doğru olduğunu söyleyen Hancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık."

Haberler.com - Gündem