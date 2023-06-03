Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan hakkında birçok detay internet üzerinde sıklıkla arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Sorusu da bu sorular arasında yer alan ve oldukça merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. Peki, Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner kimdir?

BİLAL ERDOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Bilal Erdoğan, 2003 yılında Reyyan Uzuner ile İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda evlenmiştir. Nikâha çok sayıda tanınmış kişinin yanı sıra şahit olarak İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de katılmıştır. Bilal Erdoğan'ın Ömer Tayyip ve Ali Tahir adlı iki oğlu, Fatıma Serra adında bir kızı vardır.