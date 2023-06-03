Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner kimdir?

Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner kimdir?

Gündem Haberleri

1981'de İstanbul'da doğan Necmeddin Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Sorusu son zamanlarda oldukça merak edilmekte olan sorular arasında yerini alıyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner kimdir?

Aile üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini locadan izledi! Karede 2 eksik vardıAile üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini locadan izledi! Karede 2 eksik vardı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan hakkında birçok detay internet üzerinde sıklıkla arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Sorusu da bu sorular arasında yer alan ve oldukça merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. Peki, Bilal Erdoğan'ın eşi kimdir? Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner kimdir?

BİLAL ERDOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Bilal Erdoğan, 2003 yılında Reyyan Uzuner ile İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda evlenmiştir. Nikâha çok sayıda tanınmış kişinin yanı sıra şahit olarak İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de katılmıştır. Bilal Erdoğan'ın Ömer Tayyip ve Ali Tahir adlı iki oğlu, Fatıma Serra adında bir kızı vardır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Reyyan Uzuner Bilal Erdoğan Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title