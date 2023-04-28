Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Bilal Çoban geliyor. Peki, Bilal Çoban kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi üniversitede, hangi partili, evli mi? Bilal Çoban'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

BİLAL ÇOBAN KİMDİR?

Bilal Çoban, Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı ve Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı'dır.

1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ'da tamamlayan Çoban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun oldu.

1991 yılında, orta öğretimde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak göreve başlayan Çoban, 1993 yılında Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde Araştırma Görevlisi oldu. 1996 yılında, "Fırat Havzası'ndaki Mahalli İdarelerin Spora Yaklaşımlarının Analizi" adlı yüksek lisans çalışmasını bitiren Doç. Dr. Bilal Çoban, 2002 yılında "Spor Hizmetleri Konusunda Halkın Belediyelerden Beklentileri" adlı çalışma ile doktorasını tamamladı.

Bilal Çoban, 2002 yılından beri Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda görev yapıyor. Çoban "Elazığ Büyükşehir olmayı istiyor" başlığıyla düzenlenen 150 Bin imza kampanyasının öncülüğünü de yapmıştı.

Bilal Çoban, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Elazığ Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.

Bilal Çoban, evli ve 2 çocuk babasıdır ve halen Fırat Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.