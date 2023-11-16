Bihter filmi uyarlama mı, konusu gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlandı. Bihter filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başardı. Bihter filmi fragman izlemek isteyenler, filmin yeni fragmanını yoğun ilgiyle seyrediyor. Bihter filmi konusu gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

Bihter filmi fragmanı yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel olarak başrol oynadığı Bihter filmine dair Bihter filmi konusu gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, Sorusu araştırılıyor. Bihter filmi sinemada yayınlanacak mı?

BİHTER FİLMİ SİNEMADA YAYINLANACAK MI?

Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüşecek ve filmi Amazon Prime platformu üzerinde izleyicisi ile buluşacak. Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime platformu üzerinde izlenebilecek. Filmin yayın saati ise henüz bilinmemekte. Filmin 16 Kasım 2023 tarihinde gün içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

Merakla beklenen filmin kadrosunda Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. TAFF Pictures yapımı Bihter filminin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper, senaryosunu Merve Göntem, yapımcılığını ise Timur Savcı ile Cemal Okan üstleniyor.

BİHTER FİLMİ KONUSU GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Bihter filmi Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" eserindeki hikayeyi anlatıyor.