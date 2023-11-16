Bihter filmi fragmanı yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel olarak başrol oynadığı Bihter filmine dair Bihter filmi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bihter filmi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Bihter filmi saat kaçta yayına girecek?

Bihter filmi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Bihter filmi saat kaçta yayına girecek? Bihter filmi yayınlandı mı?

Bihter filmi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sorusu ile birlikte filmin yayınlanmasına dair detaylar internet üzerinde araştırılıyor. Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlandı. Bihter filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başardı. Bihter filmi fragman izlemek isteyenler, filmin yeni fragmanını yoğun ilgiyle seyrediyor. Peki, Bihter filmi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Bihter filmi saat kaçta yayına girecek?

BİHTER FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüşecek ve filmi Amazon Prime platformu üzerinde izleyicisi ile buluşacak. Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime platformu üzerinde izlenebilecek. Filmin yayın saati ise henüz bilinmemekte. Filmin 16 Kasım 2023 tarihinde gün içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

BİHTER FİLMİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Merakla beklenen filmin kadrosunda Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. TAFF Pictures yapımı Bihter filminin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper, senaryosunu Merve Göntem, yapımcılığını ise Timur Savcı ile Cemal Okan üstleniyor.

BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüştü. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Bihter filmindenden yeni kareler geldi. Bihter karakterinin yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film, bu yılın sonunda izleyiciyle buluşacak.