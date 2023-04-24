Bihter adıyla filmi çekilmeye başlanan Aşk-ı Memnu setinden ilk kareler gelmeye başladı. Bihter filminin ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Peki, Bihter filmi ne zaman çıkacak? Aşk-ı Memnu vizyona girdi mi, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu dizisi, "Bihter" adıyla film oluyor. Bihter filminin ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bihter filmi ne zaman çıkacak? Aşk-ı Memnu vizyona girdi mi, ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bihter filminde Adnan Bey'e daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant hayat verecek. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynuyor.

BİHTER FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film oluyor. Çekimleri başlanan filmin setinden kareler gelmeye devam ediyor. Filmin yayınlanacağı tarih henüz belli değil. Bihter filminin vizyon tarihi açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.