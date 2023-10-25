Bihter filmi fragmanı yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Bihter filmi ne zaman yayınlanacağı ve Bihter filmi hangi platformda yayınlanacak soruları gündeme geliyor. Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlandı. Peki, Bihter filmi fragman izle! Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?

Bihter filmi fragman izle! Bihter filmi uyarlama mı, ne zaman çıkacak? Bihter nerede yayınlanacak?

Bihter filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başardı. Bihter filmi fragman izlemek isteyenler, filmin yeni fragmanını yoğun ilgiyle seyrediyor. Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacağı merak ediliyor. Bihter filmi fragman izle! Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacağı araştırılıyor. Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

BİHTER FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde seyircisi ile buluşacaktır.

BİHTER FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Aşk-ı Memnu dizisi 2008 ile 2010 tarihleri arasında televizyon ekranlarında seyircisi ile buluştu. Bihter filmi ise Amazon Prime'da yayımlanacak olan Türk yapımı filmdir.

BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah - Bihter

Boran Kuzum - Behlül

Osman Sonant - Adnan Bey

Hande Ataizi - Firdevs Hanım

Helin Kandemir - Nihal

Nezaket Erden - Peyker

Lorin Menhart - Beşir

Mertcan Tekin - Nihat

Mert İnce - Bülent

Ebru Özkan - Matmazel

Tilbe Saran - Arsen Hala