Bihter filmi fragman izle! Bihter filmi uyarlama mı, ne zaman çıkacak? Bihter nerede yayınlanacak?
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Bihter filmi fragmanı yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Bihter filmi ne zaman yayınlanacağı ve Bihter filmi hangi platformda yayınlanacak soruları gündeme geliyor. Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlandı. Peki, Bihter filmi fragman izle! Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?
Bihter filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başardı. Bihter filmi fragman izlemek isteyenler, filmin yeni fragmanını yoğun ilgiyle seyrediyor. Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacağı merak ediliyor. Bihter filmi fragman izle! Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacağı araştırılıyor. Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…
Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde seyircisi ile buluşacaktır.
Aşk-ı Memnu dizisi 2008 ile 2010 tarihleri arasında televizyon ekranlarında seyircisi ile buluştu. Bihter filmi ise Amazon Prime'da yayımlanacak olan Türk yapımı filmdir.
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir
Mertcan Tekin - Nihat
Mert İnce - Bülent
Ebru Özkan - Matmazel
Tilbe Saran - Arsen Hala