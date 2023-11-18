Bihter filmi fragmanı yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü. Bihter filmi ne zaman yayınlanacağı ve Bihter filmi hangi platformda yayınlanacak soruları gündeme geliyor. Peki, Bihter filmi çıktı mı? Farah Zeynep Abdullah Bihter filmi hangi platformda, kaç dakika, nasıl izlenir? İşte detaylar…

BİHTER FİLMİ ÇIKTI MI? Farah Zeynep Abdullah Bihter filmi hangi platformda, kaç dakika, nasıl izlenir?

Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlandı. Peki, Bihter filmi çıktı mı? Farah Zeynep Abdullah Bihter filmi hangi platformda, kaç dakika, nasıl izlenir? İşte detaylar…

BİHTER FİLMİ ÇIKTI MI?

Bihter filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekmeyi başardı. Bihter filmi fragman izlemek isteyenler, filmin yeni fragmanını yoğun ilgiyle seyrediyor. Bihter filmi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacağı merak ediliyor.

Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde seyircisi ile buluştu.

BİHTER FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK, HANGİ PLATFORMDA?

Aşk-ı Memnu dizisi 2008 ile 2010 tarihleri arasında televizyon ekranlarında seyircisi ile buluştu. Bihter filmi ise Amazon Prime'da yayımlanacak olan Türk yapımı filmdir.

BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?