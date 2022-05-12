Bige Önal kimdir? Bige Önal ne dedi? Kaç yaşında, nereli? Bige Önal hayatı ve biyografisi!

Bige Önal kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, dün akşam katıldığı bir televizyon programında oyuncu Melis Sezen'in aylar önce bir ödül töreninde tercih ettiği kıyafeti eleştirdi. Çakar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de peşin sıra gelmeye başladı. Konuyla ilgili Bige Önal'ın hayatı da merak edildi.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal Doğum Tarihi: 01.02.1990

Bige Önal Kaç Yaşında: 30

Bige Önal Boyu: 1.69 m

Bige Önal Kilosu: 52 kg

Bige Önal Burcu: Kova

Bige Önal Göz Rengi: Mavi

Bige Önal Eğitim: Bilgi Üniversitesi İletişim fakültesi Sinama TV Bölümü

Bige Önal Doğum Yeri: İstanbul

Bige Önal

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşanmıştır.

Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Emre Altuğ ve Rojda Demirer'in başrollerini canlandırdığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı ve Hande Subaşı'nın yer aldığı 2010 yapımı "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandırdı. Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide ise Nazlı karakterine hayat verdi.

2014 yılında başrolündeAyça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı.

2015 yılında Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in üstlendiği "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Hazal Kaya(Maral), Aras Bulut İynemli (Sarp), Ceyda Düvenci (Deniz), Fırat Altunmeşe(Oytun) rol alırken Bige Önal da Alara karakterini canlandırmıştır.

Bige ÖnalFilmleri ve Dizileri:

2015 - Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Rita) (TV Dizisi)

2011 - Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)

2007 - Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)

Aras Bulut İynemli-Bige Önal

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