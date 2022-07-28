Big Chefs kimin? Big Chefs nasıl kuruldu? Big Chefs sahibi kim?

BigChefs kimin? BigChefs, 2007'de kurulmuş Ankara merkezli restoran zinciridir. Günümüzde 65'ten fazla şubesi bulunan BigChefs kimin? BigChefs nedir? BigChefs nasıl kuruldu? BigChefs sahibi kim? merak ediliyor. İşte detaylar...

BİG CHEFS KİMİN?

BigChefs, 2007'de Gamze Cizreli tarafından kurulmuş Ankara merkezli restoran zinciridir. Günümüzde Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da 65'den fazla şubede faaliyet göstermektedir.

Gamze Cizreli BigChefs'i 2007'de banka kredisiyle Ankara'da kurmuş, 2 yıl sonra Saruhan Tan ile ortaklık yaparak BigChefs'i İstanbul'daki Nispetiye Caddesi'nin yanına taşımıştır. Zaman içinde Türkiye'nin birçok yerinde şubeleri açılan BigChefs'in 23. ve en büyük şubesi 1200 metrekarelik kapalı alanıyla Diyarbakır'da açılmıştır. 3.5 milyon liralık yatırımla 4 dönümlük arazide kurulan Diyarbakır şubesi, halkın belediye arazisinin kullanılmasına tepki göstermesi nedeniyle bir yıl sonra kapanmıştır. 2014'ün eylül ayında BigChefs'in yurtdışındaki ilk şubesi ise Dubai'de açılmıştır. Dubai'deki şubenin açılmasından önce fazla ciro Tarabya ve Anadolu Hisarı şubelerinden elde edilmekte idi. Sonraki dönemde Orta Doğu'da 8 BigChefs şubesi daha açılmıştır. 2016'da Bigchefs'in 32. şubesi Adana'da açılmıştır. Aynı yıl BigChefs'in Etiler'deki ilk şubesi kapanmış ve şirketin %40'ı Taxim Capital'e satılmıştır. 2019 itibarıyla Türkiye'de 51, toplamda 65 şubede 3000'den fazla çalışanıyla hizmet veren BigChefs'in Avrupa'daki ilk şubesi aynı yıl Frankfurt'ta açılmıştır.

GAMZE CİZRELİ KİMDİR?

Gamze Cizreli 1968, Diyarbakır doğumlu BigChefs'i kurmasıyla tanınan Türk girişimci ve iş insanıdır.

Gamze Cizreli 1968'de akademisyen bir baba ve ev hanımı annenin 3 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara'da geçen Cizreli, 1991'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Türk-Amerikan ortak savunma sanayi projesinde çalıştı. 1994'te sektör değiştiren Cizreli, ilk eşiyle beraber Arjantin Caddesi'nde Ankara'nın ilk kafelerinden Cafemiz'i kurdu. Daha sonra sırasıyla pastacılık alanında hizmet veren Kuki ve Uzak Doğu yemeklerinin satıldığı Quick China'yı kurdu. 2005'te iflas eden Cizreli, 2007'de kredi çekerek Ankara'da BigChefs'i kurdu. 2010'da Saruhan Tan'ın ortaklığıyla Ankara'da Rafine Restaurant'ı kuran Gamze Cizreli, 2020 itibarıyla halen daha BigChefs'in yöneticiliğini yapmaktadır. Cizreli ayrıca 2016'da Dorom.co adlı dürümcü zincirini kurmuştur.