BigChefs halka arz ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne?
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Büyük Şefler halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Büyük Şefler halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Büyük Şefler halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise BigChefs halka arz ne zaman? Büyük Şefler halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Büyük Şefler halka arz hisse fiyatı ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
BigChefs halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar BigChefs halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, BigChefs halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise BigChefs halka arz ne zaman? BigChefs halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? BigChefs halka arz hisse fiyatı ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
BigChefs halka arz tarihi 3-4-5 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
BigChefs, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
BigChefs, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
BigChefs, 22,50TL'den halka arz olacak.
BigChefs hisse kodu #BIGCHolarak açıklandı.
BigChefs şirketi 34,000,000 lot, ek pay olarak 3,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.