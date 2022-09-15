Bigadiç Güveç tarifi! Masterchef Bigadiç Güveç nedir, nasıl yapılır? Bigadiç Güveç için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 15 Eylül yarışmasında şefler tarafından Bigadiç Güveç yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Bigadiç Güveç nasıl yapılır? Bigadiç Güveç yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Bigadiç Güveç yemek tarifi! Bigadiç Güveç nasıl yapılır? Bigadiç Güveç yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bigadiç Güveç tarifi oldu. Peki en güzel Bigadiç Güveç yemek tarifi nasıldır? Bigadiç Güveç yemeği nasıl yapılır? Bigadiç Güveç için gerekli malzemeler nelerdir?

BİGADİÇ GÜVEÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilo oğlak eti

3 adet domates

3 adet biber

Sevdiğiniz baharatlar

50 gram kuzu eti

100 gram kuzu yağı

BİGADİÇ GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle eti kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Domates ve biberleri doğruyoruz. Güveç kabının tabanına doğradığınız domates ve biberleri yerleştiriyoruz. Kuşbaşı oğlak etini, domates ve biberlerin üzerine ekleyin ve güveç kabına yayıyoruz. Kuzu yağı ile etini birlikte harmanlıyoruz. Ardından elde ettiğimiz bu karışımı oğlak etinin üstüne yaydırıyoruz. Yemeğimizi 200 dereceli fırında pişiriyoruz. Önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Böylelikle Bigadiç Güveç hazırlanmış oluyor. Afiyet olsun...