Big Chef halka arz hangi bankalarda var? Big Chef halka arz kaç lot verir? Big Chef BIGCH halka arz oransal mı, eşit mi?
Gündem Haberleri
Big Chef halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Big Chef halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Big Chef halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Big Chef halka arz hangi bankalarda var? Big Chef halka arz oransal mı, eşit mi? Big Chef halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Big Chef halka arz kaç lot verir? sorusu merak konusu oldu. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların Big Chef halka arzını takip etmesiyle beraber gündeme Big Chef halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Big Chef halka arz hangi bankalarda var? Big Chef halka arz oransal mı, eşit mi? Big Chef halka arz kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Big Chef alabileceğiniz bankalar!
Big Chefs halka arz süreci 3-4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Big Chef, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Big Chef, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Big Chef 17,60 TL'den halka arz olacak.
Big Chef hisse kodu #BIGCH olarak açıklandı.
BİG CHEF 34.000.000 lot verir. Big Chefs 3 milyon lot ek pay verir.
Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Big Chefs aracı kurum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olacak. Yıldız Pazar'da işlem göreceği öğrenilen Big Chefs hisse kodu da açıklandı.
Big Chefs halka arzda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası var.