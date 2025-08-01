Bifet dana salamda domuz eti var mı?

Bifet dana salamda domuz eti var mı?
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda, 'dana salam' etiketiyle satışa sunulan bir üründe domuz eti tespit edildi. Bakanlık, tespitin ardından hukuki işlem başlattı ve ürünlerin piyasadan toplanacağını duyurdu. Tüketicilere ürünlerin ambalaj ve içerik bilgilerini dikkatle incelemeleri çağrısında bulunuldu. Bu durum sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Peki, Bifet dana salamda domuz eti var mı?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği kontrollerde, "dana salam" ibaresiyle satışa sunulan Bifet markalı üründe yapılan detaylı testlerde domuz DNA'sına rastlandı. Peki, Bifet dana salamda domuz eti var mı?

GIDA DENETİMLERİNDE ŞOK EDEN BULGU

Gıda güvenliğini sağlama amacıyla yürütülen rutin denetimler çerçevesinde yapılan laboratuvar analizlerinde, Bifet markasının "dana salam" etiketli ürününde domuz eti tespit edildiği açıklandı.

Bakanlığın yayınladığı listede sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait 'BİFET' markası ile satışa sunulan'DANA İSPANYOL SALAM' ürününde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.

Bifet dana salamda domuz eti var mı?

ETİKETTE "DANA SALAM", İÇİNDE DOMUZ ETİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği kontrollerde, "dana salam" ibaresiyle satışa sunulan Bifet markalı üründe yapılan detaylı testlerde domuz DNA'sına rastlandı.

YASAL SÜREÇ BAŞLADI, ÜRÜNLER GERİ ÇEKİLECEK

Bu tespitin ardından firma hakkında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi. Aynı zamanda söz konusu ürünlerin piyasadan toplanacağı ifade edildi.

DENETİMLER ARTACAK, TÜKETİCİYE UYARI

Bakanlık, halk sağlığını riske atan bu tür aldatıcı faaliyetlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, denetimlerin sıklaşacağını vurguladı. Tüketicilere ise ürünlerin ambalaj ve içerik bilgilerini dikkatle incelemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜYOR

Yaşanan skandal kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Olayla ilgili firma tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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