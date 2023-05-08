Bien Yapı halka arz ne zaman? Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Bien Yapı halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bien Yapı halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bien Yapı halka arz ne zaman? Bien Yapı halka arz hangi bankada var? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Bien Yapı halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Bien Yapı halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz hangi bankada var? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Bien Yapı alabileceğiniz bankalar!

BİEN YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bien Yapı, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

BİEN YAPI HANGİ BANKALARDA VAR?

Bien Yapı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

BİEN YAPI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Bien Yapı, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

BİEN YAPI HİSSE FİYATI NE?

Bien Yapı, 42,80 TL'den halka arz olacak.

BİEN YAPI HALKA HİSSE KODU NE?

Bien Yapı, hisse kodu #BIENY olarak açıklandı.

BİEN YAPI KAÇ LOT VERİYOR?

Bien Yapı şirketi pay olarak 72,326,119 lot, ek pay olarak da 14,465,223 lot veriyor.

BİEN YAPI ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.