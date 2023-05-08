Bien Yapı halka arz ne zaman? Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Bien Yapı halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bien Yapı halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bien Yapı halka arz ne zaman? Bien Yapı halka arz hangi bankada var? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Bien Yapı halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Bien Yapı halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz hangi bankada var? Bien Yapı halka arz enerji oransal mı? Bien Yapı halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Bien Yapı alabileceğiniz bankalar!
Bien Yapı, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Bien Yapı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Bien Yapı, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Bien Yapı, 42,80 TL'den halka arz olacak.
Bien Yapı, hisse kodu #BIENY olarak açıklandı.
Bien Yapı şirketi pay olarak 72,326,119 lot, ek pay olarak da 14,465,223 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.