Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Bien Seramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bien Seramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz hangi bankada var? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Bien Seramik halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Bien Seramik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz hangi bankada var? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Bien Seramik alabileceğiniz bankalar!
Bien Seramik, halka arz tarihi 11-12 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
Bien Seramik, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Bien Seramik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Bien Seramik, 42,80 TL'den halka arz olacak.
Bien Seramik, hisse kodu #BIENY olarak açıklandı.
Bien Seramik şirketi pay olarak 72,326,119 lot, ek pay olarak da 14,465,223 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.