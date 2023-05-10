Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Bien Seramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bien Seramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bien Seramik halka arz ne zaman? Bien Seramik halka arz hangi bankada var? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Bien Seramik halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Bien Seramik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Bien Seramik halka arz kaç lot verir? Bien Seramik halka arz hangi bankada var? Bien Seramik halka arz enerji oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Bien Seramik alabileceğiniz bankalar!

BİEN SERAMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bien Seramik, halka arz tarihi 11-12 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

BİEN SERAMİK HANGİ BANKALARDA VAR?

Bien Seramik, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

BİEN SERAMİK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Bien Seramik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

BİEN SERAMİK HİSSE FİYATI NE?

Bien Seramik, 42,80 TL'den halka arz olacak.

BİEN SERAMİK HALKA HİSSE KODU NE?

Bien Seramik, hisse kodu #BIENY olarak açıklandı.

BİEN SERAMİK KAÇ LOT VERİYOR?

Bien Seramik şirketi pay olarak 72,326,119 lot, ek pay olarak da 14,465,223 lot veriyor.

BİEN SERAMİK ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.