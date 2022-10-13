ABD başkanı Joe Biden'ın en büyük oğlu Beau Biden 2015 yılında vefat etmişti. Gündeme gelen Beau Biden için vatandaşlar, Biden'in oğlu öldü mü, neden öldü? Biden'in oğlu kimdir, ismi ne? Beau Biden kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Yaptığı gaflar ile gündemden düşmeyen Biden, bu sefer de çocuğunun ölüm nedenini unuttu

Biden'ın oğlu kimdir? Biden'ın oğlu neden öldü? Biden'ın oğlu kaç yaşında öldü? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıntılar sizlerle...

JOE BİDEN'IN OĞLU KİMDİR, ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Joe Biden'ın en büyük oğlu Beau Biden 'dır. Beau Biden beyin kanserine yenilerek 30 Mayıs 2015'te 46 yaşında öldü.

BEAU BİDEN KİMDİR?

Joseph Robinette "Beau" Biden III (3 Şubat 1969 – 30 Mayıs 2015), Amerikalı politikacı ve avukat. ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve ilk eşi Neilia Hunter'ın evliliğinden olan üç çocuğun en büyüğüydü. Delaware Başsavcısı olan Biden, Amerikan siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

Biden 2016'da Delaware valiliği için adaylığını koymayı planlıyordu. ABD Başkan Yardımcısı'nın en büyük oğlu olan Beau Biden, 2008'de Irak'ta bir yıl süreyle yüzbaşı olarak görev yapmıştır.

Beau Biden beyin kanserine yenilerek 30 Mayıs 2015'te 46 yaşında öldü.