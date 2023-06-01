Biden düşme videosu! (VİDEO) Biden düşüş videosu izle!
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü. Biden'ı, korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Biden düşme videosu sosyal medyada gündem oldu. Biden düşüş videosu izle!
Biden düşme videosu! ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü. Biden'ı, korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Biden düşme videosu sosyal medyada gündem oldu. Biden düşüş videosu izle haberimizde...
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşması sonrası kürsüden inerken, dengesini kaybedip yere düştü. O anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Biden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi. Biden geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşmüştü. ABD Başkanı Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.
81 yaşında olmasına rağmen ABD'nin aktif başkanlık görevini yürüten Biden, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.