ABD ara seçim heyecanı devam ederken. Milyonlarca kişi ABD devlet başkanı Joe Biden Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı olduğunu merak ediyor .Peki ABD devlet Başkanı Joe Biden Cumhuriyetçi mi, demokrat mı? ABD Ara seçimler Başkan Joe Biden nasıl etkiler? İşte tüm merak edilenler....

Dünyanın gözü kulağı ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin desteklediği Trump yeniden seçilmek istiyor. Demokratların desteklediği Başkan Joe Biden 2024 genel seçimleri için güven tazelemek istiyor. Peki ABD, ara seçimleri Başkan Joe Biden nasıl etkiler? Detaylar haberimizde...

BİDEN CUMHURİYETÇİ Mİ DEMOKRAT MI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılanbir ankete göre, Trump taraftarı Cumhuriyetçi seçmenlerin yarısından çoğu Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri hile yaparak kazandığına inanıyor.

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden , Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinden gelen seçim sonuçları sonrası Cumhuriyetçilerin hile yaptığını iddia etmiş, ancak konuyla ilgili herhangi bir kanıt ortaya çıkmamıştı.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 52'si Donald Trump'ın seçimleri kazandığına, ancak yapılan hile ve oy sahtekarlığı sonrası Joe Biden'ın öne geçtiğine inandığını belirtti. Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 29'u ise seçimlerde hile olmadığını, adayları Trump'ın yasal yollarla kaybettiğini söyledi.

ABD ARA SEÇİMLERİ BAŞKAN JOE BİDEN NASIL ETKİLER?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da başlayacak ara seçimler hem Demokrat Parti hem de Başkan Joe Biden'ın kaderini belirleyebilir. Kamuoyu yoklamalarında çok düşük bir başarı grafiği çizen Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine yeniden aday olması bekleniyor. Biden tarafı da bu yönde açıklamalarda bulunsa da Demokrat uzmanların büyük bir bölümü, ara seçimlerde alınabilecek önemli bir yenilginin Biden'ın ikinci defa aday olmaması yönündeki baskıları artırabileceğini düşünüyor.

Vanderbilt Üniversitesi'nde başkanlık tarihçisi olan Thomas Alan Schwartz, Demokrat Parti'de "kuşak değişikliği"nin zamanın geldiğini ileri sürerken ara seçimlerin bu açıdan belirleyici olabileceğini vurguluyor

ABD ARA SEÇİMLERİNİ JOE BİDEN MI KAZANDI?

ABD ara sesçim heyecanı devam ederken ilk sonuçlar gelmeye devam ediyor. Yüzde 73'ü Demokratlar adayı Joe Biden'ın seçimleri hilesiz olarak kazandığına inandığını belirtiyor. Cumhuriyetçi, Demokrat ya da diğer parti ve adaylara oy veren seçmenlerin sadece yüzde 5'i seçimlerde hile yapıldığına inanıyor.

TRUMP'IN ARA SEÇİM İDDALERI DOĞRU MU?

Donald Trump, Demokratlar adayı Hillary Clinton'a karşı kazandığı 2016 seçimlerinde de hile yapıldığını iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunamamıştı .Trump'ın 2022 ABD araseçimlerinde de hile yapıldığını öne sürmesi sonrası Cumhuriyetçilerin Michigan, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde açtıkları davalar, ortada geçerli herhangi bir delil olmadığı" gerekçesiyle düşmüştü.