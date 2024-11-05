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Biden aday değil mi (ABD Başkanlık Seçimleri)?

Biden aday değil mi (ABD Başkanlık Seçimleri)?
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Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ABD 2024 Başkanlık Seçimleri, 1976'dan bu yana Bush, Clinton veya Biden ailelerine mensup birinin doğrudan aday olmadığı ilk seçim olacak. Peki, Biden aday değil mi (ABD Başkanlık Seçimleri)?

1976'dan bu yana Bush, Clinton veya Biden ailelerine mensup birinin doğrudan aday olmadığı ilk seçim olacak. Bu, Amerikan siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Peki, Biden aday değil mi?

BİDEN ADAY DEĞİL Mİ?

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ABD 2024 Başkanlık Seçimleri, 1976'dan bu yana Bush, Clinton veya Biden ailelerine mensup birinin doğrudan aday olmadığı ilk seçim olacak. Bu, Amerikan siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Pazar günü başkanlık yarışından çekilme kararı ülkenin siyasi tarihinde neredeyse 50 yıllık bir geleneği sona erdirdi.

CBS News'ün doğruladığı bilgiye göre, 2024 seçimlerinde, ülkede 1976'dan bu yana ilk kez Bush, Clinton veya Biden ailelerinden herhangi biri başkanlığa veya başkan yardımcılığına doğrudan aday olmayacak.

Bu, Amerikan siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bush ve Clinton ailelerinin üyeleri ile Joe Biden, 1980'de Ronald Reagan ve yardımcısı George H.W. Bush'un kazanmasından bu yana yapılan her seçimde aday olarak yer aldı.

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Osman DEMİR
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