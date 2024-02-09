CHP'li başkan adayına bıçaklı saldırıya uğradı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç'a iddiaya göre kar maskeli şahıslar tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Deniz Onaç kimdir? Deniz Onaç kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SALDIRI NASIL OLDU?

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar - Ürgüp yolunda aracı ile seyir halinde olan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç, iddiaya göre araçlarının yolda kaldığını söyleyerek kendisinden yardım isteyen kar maskeli şahısları aracına aldı. Yaklaşık 10 kilometre gittikten sonra aracına aldığı kişiler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Onaç'a saldırdı. Arbede sırasında bıçakla elinden yaralanan Onaç, kafasına aldığı darbe ile bir süre baygın kaldıktan sonra 112 çağrı merkezini ve babasını arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz Onaç tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de saldırıyı düzenleyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZ ONAÇ KİMDİR?

Deniz ONAÇ, 1996 yılında Hakkâri ilinde doğdu. İlköğretim eğitimini çeşitli şehirlerde okuyarak Niğde 23 Nisan Havacılar İlköğretim Okulunda tamamladı. Lise eğitimini Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Konya KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini de Konya KTO Karatay Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olarak tamamladı. İstanbul Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programında eğitimine devam etmektedir.