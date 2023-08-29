Bibimbap tarifi! MasterChef Bibimbap nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Bibimbap hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Bibimbap hazırladı. Peki, Bibimbap nedir? Bibimbap nasıl yapılır? Bibimbap nedir?

UNESCO özel lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Bibimbap aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Bibimbap nasıl yapılır? Bibimbap nedir? Bibimbap nasıl yapılır, Bibimbap yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Bibimbap yapıldı, evde klasik Bibimbap yapıldı! İşte en güzel Bibimbap!

BİBİMBAP TARİFİ!

MALZEMELER

sıcak pişmiş pirinç

100 ila 150 gr sığır eti (biftek), füme somon türü balık ve hatta balık yumurtası.

Çeşitli sebzeler (biber, ıspanak, fasulye filizi, havuç, kabak.....).

Bir veya daha fazla mantar türü ( enoki, shimeji, shiitake ...).

Bir yumurta.

Susam taneleri.

Soja sosu.

Susam yağı.

2 diş sarımsak

Öğütülmüş biber.

Baharatlı sos:

2 kasa biber salçası ( Gochujang ) .

1 kasa Şeker.

2 kasa Kore erik şurubu ( maeshilcheong ).

1 kasa susam yağı.

Hazırlanışı: tüm malzemeleri karıştırın

Tatlı-tuzlu sos:

4 kasa soya sosu.

1 kasa susam yağı.

2 kase Kore erik şurubu ( maeshilcheong ).

1 kasa susam.

Hazırlanışı: tüm malzemeleri karıştırın

Taş kaseli Dolsot versiyonu:

2-3 Dolsot (Kore geleneksel taş kasesi)

Susam yağı

YAPILIŞI

Sığır eti kullanıyorsanız birkaç saat önce marine etmeniz gerekir. Eti ince ince doğrayın ve 1-2 kasa susam yağı, 2-3 kasa soya sosu ekleyin, diş sarımsakları sıkın ve karabiber değirmenini birkaç tur çevirin.

Füme somon veya balık yumurtası kullanıyorsanız, bu adım mutlaka gerekli değildir ancak yine de lezzet katmak için biraz susam yağı ve soya sosu ekleyebilirsiniz.

Julienne tüm sebzeleri ve mantarları

Soya fasulyesi, ıspanak ve mantarlar beyazlatılmalıdır. Bunu yapmak için suyu kaynatın ve 30 saniye ila 1 dakika pişirin ve pişirmeyi durdurmak için soğuk suyla durulayın. Daha sonra her malzemeye biraz susam yağı ve tuz ekleyin. (zevkinize göre doz).

Diğer sebzeler (biber, kabak, havuç) tavada çok çabuk pişirilmeli, sadece onları kızartacak ve çıtırlığını koruyacak kadar olmalıdır.

Sığır eti bir tavada çok çabuk kızartın (yumuşak kalmalıdır).

Bir kaseye pişmiş pirincin bir kısmını dökün ve üzerine diğer malzemeleri güzelce serpin (fotoğrafa bakın), bitirmek için ortasına kızarmış yumurta ve biraz susam ekleyin. Daha sonra damak zevkinize göre soslardan birini ekleyip hepsini karıştırın.

Pirinci kaseye koymadan önce kasenin her tarafına susam yağı sürün.

Pirinci ve diğer malzemeleri ekleyin, kısık ateşte (gazlı, vitro veya elektrikli) 10 dakika pişirin.

Servis yapmadan hemen önce ortasına yumurta sarısını ekleyin, soslardan birini ekleyin ve karıştırın, amaç yumurtanın Dolsot'un sıcak kenarlarında pişmesidir .