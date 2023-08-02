Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos tarifi! Masterchef Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos nedir, nasıl yapılır? Hangi ülkeye aittir?

Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos yapmasını istendi. Peki Masterchef Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos nasıl yapılır? Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos için gerekli malzemeler nelerdir? Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos tarifi! Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos nasıl yapılır? Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos tarifi haberimizde...

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JAMAİKA KARİDESİ & CREOLE SOS NEDİR, NE DEMEK? JAMAİKA KARİDESİ & CREOLE SOS HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Biberli Jamaika Karidesi & Creole Sos Karayip yemeklerindendir. Jamaika bölgesine ait bir yemektir.

Biberli Jamaika Karidesi, baharatlı bir Karayip yemeği olan "Jerk" tarzında pişirilen lezzetli karideslerdir. Creole Sos ise, Karayip mutfağına özgü bir sos türüdür ve baharatlı, lezzetli ve hafif acı bir tat içerir.

JAMAİKA KARİDESİ & CREOLE SOS İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Biberli Jamaika Karidesi İçin Malzemeler:

500 gram büyük karides (kabuğu çıkarılmış ve temizlenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 yemek kaşığı Jamaika Jerk baharatı (veya baharatınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz)

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayın)

Creole Sos İçin Malzemeler:

1 büyük domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 yeşil biber (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)

2 diş sarımsak (dövülmüş)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin zeytinyağı)

Yarım çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı, acı seviyorsanız ekleyin)

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayın)

JAMAİKA KARİDESİ & CREOLE SOS NASIL YAPILIR?

Biberli Jamaika Karidesi:

Büyük karidesleri temizleyin ve kabuklarını çıkarın.

Karidesleri yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın.

Zeytinyağı veya sıvı yağ ile Jamaika Jerk baharatını bir kasede karıştırın.

Karidesleri bu baharatlı karışımla kaplayın ve iyice harmanlayın.

Limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın.

Karidesleri buzdolabında en az 30 dakika marine edin (tatların daha derinlemesine işlemesi için daha uzun süre marine edebilirsiniz).

Izgara tavasını veya tavayı iyice ısıtın. Daha sonra karidesleri tavaya ekleyin ve her iki tarafını da kızartın. Karidesler altın kahverengi olana kadar pişirin.

Creole Sos:

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

Doğranmış yeşil biber ve dövülmüş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ekleyin ve domatesler yumuşayana kadar pişirin.

Domates salçasını ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.

Kırmızı biber, tuz ve karabiberle sosu tatlandırın. İsteğe bağlı olarak acı seviyorsanız daha fazla kırmızı biber ekleyebilirsiniz.

Creole Sos hazır olduğunda, karidesleri servis tabağına alın ve üzerine sosu dökün.

Artık lezzetli Biberli Jamaika Karidesi ve Creole Sos yemeğiniz hazır! Yanında beyaz pirinç veya Karayip Pilavı ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!