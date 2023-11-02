Biber çorbası tarifi! MasterChef Biber çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Biber çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Biber çorbası hazırladı. Peki, Biber çorbası nedir? Biber çorbası nasıl yapılır? Biber çorbası nedir?

Özel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Biber çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Biber çorbası nasıl yapılır? Biber çorbası nedir? Biber çorbası nasıl yapılır, Biber çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Biber çorbası yapıldı, evde klasik Biber çorbası yapıldı! İşte en güzel Biber çorbası!

BİBER ÇORBASI TARİFİ!

7 gr. zeytinyağı

Tuz/Karabiber

1 tatlı kaşığı kekik (taze doğranmış)

Yoğurt

43 gr kaju peyniri

70 gr badem, kaju fıstığı veya fındık

1/3 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze limon suyu

¼ çay kaşığı tuz

120 gr kaju

5 su bardağı su

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

3 ½ çay kaşığı tuz/biber

2 çay kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı besin mayası

1-2 tatlı kaşığı pul biber

¼ çay kaşığı Arnavut biberi

250 gr. kırmızı biber parçaları (2 saat kurutulmuş)

Dolgu

1 su bardağı mantar (düğme, istiridye, kültür veya kestane)

1/4 su bardağı küçük doğranmış kırmızı soğan



Biber Çorbası tarifi

Çorba

Dolmalık biberi 2-3 saat kurutun. Tüm malzemeleri karıştırarak lezzeti ayarlayın. Mantar, kekik ve soğanı zeytinyağı, tuz ve biberi karıştırıp 30 dakika kurutun. Tüm malzemeleri pürüzsüz ve kremsi olana kadar karıştırın.

Birleştirme;

Mantarları çorba kasesine koyun. Çorbayı mantarların üzerine dökün. Çorbanın üzerine yoğurt gezdirin.

Afiyet olsun!